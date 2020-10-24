TBMM Başkanı Şentop, BM'nin kuruluşunun 75. yılını kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, BM'nin kuruluşunun 75. yılını kutladı

24.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:40
TBMM Başkanı Şentop, BM'nin kuruluşunun 75. yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 75. yılını kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 75. yılını kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin de kurucularından biri olduğu BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Temelde devletlerin egemen eşitliğini esas alan, milletler arasında adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği hedefleyen BM'yi yaşanan çatışmalara, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya, adil bir tutum sergilemeye ve kararlarının arkasında durmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye olarak BM sisteminin daha iyi işlemesi için atılacak adımları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." vurgusuyla desteklediklerini belirten Şentop, Türkiye'nin etkin insani diplomasisi ve uluslararası istikrarın korunması için BM'de misyonunu sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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