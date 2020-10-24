Şentop: BM'yi, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya davet ediyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şentop: BM'yi, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya davet ediyorum

24.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:53
Şentop: BM'yi, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya davet ediyorum

Şentop: BM'yi, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya davet ediyorumTBMM Başkanı Mustafa Şentop, BM Teşkilatı'nın 75'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "BM'yi yaşanan çatışmalara, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya, adil bir tutum sergilemeye ve kararlarının...

Şentop: BM'yi, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya davet ediyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BM Teşkilatı'nın 75'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "BM'yi yaşanan çatışmalara, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya, adil bir tutum sergilemeye ve kararlarının arkasında durmaya davet ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Türkiye'nin de kurucularından biri olduğu BM Teşkilatı'nın 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şentop mesajında, "Temelde devletlerin egemen eşitliğini esas alan, milletler arasında adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği hedefleyen BM'yi yaşanan çatışmalara, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya, adil bir tutum sergilemeye ve kararlarının arkasında durmaya davet ediyorum. Türkiye olarak, BM sisteminin daha iyi işlemesi için atılacak adımları, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vurgusuyla destekliyoruz. Türkiye, etkin insani diplomasisi ve uluslararası istikrarın korunması için BM'de misyonunu sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Engin Yıldırım Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Yücel İldiz Gökhan Gönül Burak Yılmaz Garry Rodrigues
Daha Fazla Denizli Antalya Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şentop: BM'yi, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya davet ediyorum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:02:50. #1.14#
title