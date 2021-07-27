TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir...

TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir.