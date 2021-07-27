TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir...

TBMM Başkanı Şentop, 'Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir...
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir.

TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

TBMM Başkanı Şentop: '(Tunus'taki gelişmeler) Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında...
TBMM Başkanı Şentop: "(Tunus'taki gelişmeler) Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında...
AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Serdar Ortaç Bülent Serttaş
Spor Diego Eda Erdem Can Bartu Burak Elmas Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:53:59. #1.16#

title