TBMM Başkanı Şentop: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu...
"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.
30.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:03
"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.
(2)
Kaynak: AA