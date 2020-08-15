TBMM Başkanı Şentop: Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum (1) TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Şentop, cenazenin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na da gitti. Mezarlık çıkışında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmayla ilgili, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir şekilde Filistin'e ait topraklarda işgalci olarak bulunan İsrail ile Filistin davasına ihanet ederek bir anlaşma yapmak, yüz karası bir harekettir. Buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA