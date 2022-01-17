TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırıyı kınadı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırıyı kınadı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılan saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, " Birleşik Arap Emirlikleri'ne insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılan saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kınadı. Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve yönetimine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Haber

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