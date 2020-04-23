TBMM Başkanı Şentop, Birinci Meclis'te düzenlenen anma törenine katıldı (2)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma törenine katıldı.
23.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:22
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA