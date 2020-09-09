TBMM Başkanı Şentop: Bir karış toprağımızda gözü olanın gözünü çıkarırız TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bir karış toprağımızda mavi vatanımızın bir damla suyunda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bir karış toprağımızda mavi vatanımızın bir damla suyunda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla geldiği kentte, Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyaretten sonra basın açıklaması yapan TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz hakkında, "Türkiye, bölgesinde çok önemli bir güçtür. Uluslararası hukukun, anlaşmaların karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu hak ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız ve savunacağız. Kimsenin zerrece bir damlanın suyunda gözümüz yok. Bizim de bir karış toprağımızdan mavi vatanımızın bir damla suyunda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız. Türkiye, bunu yapacak kudrettedir" dedi.

'HER TÜRLÜ TARTIŞMAYA HAZIRIZ'Yunanistan'ı kendi hırslarına alet etmek isteyen ülkelerin olduğunu, bu ülkelerin başında ise Fransa'nın bulunduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "Bu coğrafyada mecburen bir arada yaşamak zorunda olduğumuz Yunan halkı için nasıl sonuçlar doğuracağını görmek lazım. Yunanistan'ın peşinden gelip de, Yunanistan'ı hırslarına alet etmeye çalışan ülkeler var. Bunların başında Fransa geliyor. Burada ne aradıklarını merak ediyorum. Doğu Akdeniz'deki olaylar, Doğu Akdeniz'de hakkı olan ülkeler arasında karar vereceği meselelerdir. Batı Akdeniz'den gelip de Doğu Akdeniz'de kimsenin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu bakımdan, biz Türkiye'den haklı olduğumuzu bildiğimiz için her konuyu tartışmaya hazırız. Bu yoldan değil de başka yoldan Türkiye'ye ders vermek isteyenlere de derslerini verip göndermeye Türkiye'nin muktedir olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.İzmir kurtuluşunun önemine de değinen Şentop, "Türkiye, o tarihlerde çok zor günler yaşadı. İzmir'in kurtuluşu, Milli Mücadele'nin çatışmanın tamamlanması anlamına geliyor. Milli Mücadele bakımından bir semboldür. 9 Eylül 1922 Milli Mücadele'nin silahla çatılmanın tamamlanması anlamıdır. Bu bakımdan İzmir, Milli Mücadele'de bayrak bir şehrimizdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA