TBMM Başkanı Şentop: "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki...
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TBMM Başkanı Şentop: "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki...

03.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:36
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır.

TBMM Başkanı Şentop: "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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