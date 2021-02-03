TBMM Başkanı Şentop: "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki...
03.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:36
TBMM Başkanı Şentop: "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır.
TBMM Başkanı Şentop: "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman