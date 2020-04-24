TBMM Başkanı Şentop, bilgi yarışmasının final sorusunu sordu
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Mustafa Şentop, 23 Nisan, Politika, Haber

TBMM Başkanı Şentop, bilgi yarışmasının final sorusunu sordu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Radyo Trafik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen bilgi yarışmasında, son dörde kalan öğrencilere final sorusunu sordu.

24.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:04
TBMM Başkanı Şentop, bilgi yarışmasının final sorusunu sordu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Radyo Trafik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen bilgi yarışmasında, son dörde kalan öğrencilere final sorusunu sordu.

Radyo Trafik'te "Trafikte Küçük Hata Yoktur" programı kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılanlar arasında son dörde kalan öğrencilere final sorusunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop yöneltti.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen yarışmada çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Program, Milli Eğitim Bakanlığı, Shell Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve trafik konusunda bilinçlendirme projelerine öncülük eden İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA

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