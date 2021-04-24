TBMM Başkanı Şentop: "(Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama) Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır.
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TBMM Başkanı Şentop: "(Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama) Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır.

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. (4)

Şentop: "(ABD Başkanı Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama) Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur."

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir."

TBMM Başkanı Şentop: '(Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama) Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır.
TBMM Başkanı Şentop: '(Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama) Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır.
TBMM Başkanı Şentop: '(Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama) Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır.
TBMM Başkanı Şentop: '(Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama) Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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