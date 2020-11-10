TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi

10.11.2020 06:04 | Son Güncelleme: 10.11.2020 06:08
TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi

AZERBAYCAN'ın, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı.

AZERBAYCAN'ın, KarabağErmenistan işgalinden kurtarması Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi için "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinden sonra Türkiye'den de zaferle ilgili açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından 'Özgürlük senin hakkın, inanç senin aşkın' anlamına gelen Azerice "Senin haggındır azadlıg, senin eşgindir iman" paylaşımını yaptı.


TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi
TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

İlgili Haberler

TBMM Başkanı Şentop'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Şentop'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Orhan Veli Demet Akalın Timur Selçuk Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 06:09:14. #1.14#
title