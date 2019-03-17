TBMM Başkanı Şentop: Batıda Zehirli Bir İklim Var

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'da 50 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının vahşet olduğunu belirterek, "Tabi bu sadece bir terörist olsa, böyle bir şahıs olsa, çok fazla belki olayın büyüklüğü ayrı ama zihniyet itibarı ile çok fazla dikkate alınmayabilir. Fakat bu anlayışı yeşerten bir zehirli iklim var batıda."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen Naip Mahallesi'nde tam donanımlı ve Türkiye'de bir ilk olan tohum klonlama merkezi Tarımsal Bioteknoloji Araştırma ve Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Yeni Zelanda'da camide düzenlenen 50 kişinin hayatı kaybettiği terör saldırısına değinen Şentop, şunları söyledi:

"Cuma günü Yeni Zelanda'da çok vahim, belki uzun yıllardır benzerini görmediğimiz bir vahşetle, menfur bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Camide Cuma namazını kılmak için toplanan Müslüman kardeşlerimizin üzerine bir ırkçı İslam düşmanı, İslamofobi diyor batılılar. İslam düşmanı hislerle duygularla yetişmiş birisi, bir saldırı düzenledi o masum insanlardan 50 kişiyi, bugün 50'ye ulaştı sayı katletti, şehit etti, bir o kadar da yaralı kardeşimiz var. Ben öncelikle orada vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da cenabı haktan acil şifalar diliyorum. Tabi bu şahsın bazı notları kamuoyuna da yansıdı, koyuldu önümüze. Bunlar içerisinde çok dikkat çekici olan bilhassa silahında yazılı olan isimler hep Osmanlı'nın büyük komutanlarının, padişahlarının katili olan bazı teröristler daha tarih boyunca geriye döndüğümüz zaman 2'nci Viyana kuşatmasına kadar bazı bilgiler vesaire Türkiye ile ilgili, bizim kimliğimiz ile ilgili, tarihimizle ilgili, coğrafyamızla ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren, bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var. Daha açıkça bunu söylüyor. Türkler ne arıyorlar diyor, boğazların batısında, boğazların doğusuna çekilsinler diyor. Orada istedikleri gibi yaşayabilirler diyen bir adam. Bunları da biraz tarihi bir arka plana işte daha önce burasının adı İstanbul'un Konstantinapol'dü falan diyor. Ne zaman işte olmuş 600-700 sene önce. İyi de bu adam kim? Bu adam İskoçyalı, Avustralya vatandaşı, Yeni Zelanda'da katliam yapıyor. Sen Yeni Zelanda'da ne arıyorsun? Dimi, Avustralya'da ne arıyorsun? Ne münasebetle oraya gittin sen? Senin babaların, ataların oraya gitti. Orasının yerlisi değilsin, İskoçyalı olduğunu söylüyorlar. Niye, işte bir sömürgeci olarak Avustralya'ya gidiyor, gidenlerin neslinden, çocuklarından birileri bunlar. Tabi bu sadece bir terörist olsa, böyle bir şahıs olsa, çok fazla belki olayın büyüklüğü ayrı ama zihniyet itibarı ile çok fazla dikkate alınmayabilir. Fakat bu anlayışı yeşerten bir zehirli iklim var batıda."

'BU SADECE İSLAM DÜNYASI İÇİN DEĞİL TÜM İNSALIK İÇİN BİR TEHDİTTİR'

TBMM Bakanı Şentop, ABD Başkanı Trump'ın bugün olayla ilgili açıklama yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"İslam düşmanlığından, İslamofobi'den hiç bahsetmiyor açıklamalarda.Bu şahısa da terörist demiyor, saldırgan diyorlar. Yine Amerikan basınında da İslamofobi kavramı kullanmadan, İslam düşmanlığı kavramı kullanmadan ve bu şahısa terörist denilmeden bununla ilgili haberler yapılıyor. İşte bu zihniyeti, bu teröristleri İslam karşıtı, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı bu teröristlerin yeşermesine, yetişmesine imkan sağlayan bir zemin bizi rahatsız ediyor bütün dünyada. Bu sadece İslam Dünyası için değil bütün insanlık için bir tehdittir. Bugün bu katliama benzer bir katliamı biliyorsunuz, daha önce batıda yaşandı, Norveç'te yaşandı. Orada o terörist o da yabancı düşmanı, o da ırkçı, faşist bir terörist katlettikleri de Müslüman falan değildi. Sadece mesaj vermek için bunu yaptığını söylemişti. Dolayısıyla terörizmin ve teröristin bugün Müslümanları öldürmüş olması, katletmiş olması Müslüman olmayan farklı inançlardan kişiler için bir 'bana ne' denebilecek bir anlayış doğurmamalı. Terör ve teröristin hedefi bugün Müslümanlarsa dünyada yaşayan başka inançtan insanlara da bir gün mutlaka olur, olacaktır. Bu bakımdan top yekun bu teröre ve teröriste, bu ırkçılığa, beyaz ırkçılığına yine bu İslam düşmanlığına karşı toplu bir tavır alınmazsa dünyanın geleceği açısından, dünya barışı açısından çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun farkında olmalıyız."

'TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKACAK BİR MİLLET DEĞİLİZ'

Bu olayda Türkiye'ye yönelik yazılanlara da değinen Şentop, sadece teröristin bir ifadesi, anlayışı olmadığını bazı batılı politikalarda da böyle bir yaklaşım olduğunu söyleyerek, "Bazı batılı medya organlarında Türkiye düşmanlığı aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlık var. Bu düşmanlığın sebebini de biliyoruz. Türkiye gerçekten itibarlı bir ülke haline geldi. İşte birkaç gün önce Fas'ta bir programdaydım bu programda aşağı yukarı 50 civarı ülkenin temsilcileri vardı. Hepsinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetini saygısını, ismi geçtiği zaman gözlerinin ışıl ışıl bakmasından fark ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye güçlü, itibarlı bir ülke haline geldikçe dünyada sadece İslam ülkelerinin değil, bütün mazlumların gözünü diktiği bir ülke, devlet haline geliyor. Bundan rahatsızlık duyan bu tür hastalıklı vicdan ve idrak sahibi insanlar ve çevreler var. Türkiye'ye yönelik olarak tehditlerinde bunları gülerek karşılıyoruz. Biz bu topraklarda bin seneden fazla bir zamandır burayı şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak, bir vatan haline getirmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Bu tür ne idüğü belirsiz insanların tehditlerine pabuç bırakacak insanlar değiliz, bir millet değiliz. Burasını ilelebet bu milletin vatanı kılmış bir anlayışın idrakin sahipleriyiz. Dolayısıyla hep söylediğim gibi çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Tarihi dönemeçlerden birisinden geçiyoruz. Öncelikle neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamak, idrak etmek mecburiyetindeyiz. Ama en önemlisi birlik beraberlik içerisinde millet olarak hareket etme mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Bu tehditlerden bir haber olan insanlarımız da var ama onları uyarmamız lazım, ikaz etmemiz lazım. Milletimizin birliği beraberliği, bu toprakları vatan kılan anlayış ve idrak bizim için çok önemli" diye konuştu. - Tekirdağ

Kaynak: DHA