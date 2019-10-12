12.10.2019 10:04

TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir."

Kaynak: AA