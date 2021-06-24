TBMM Başkanı Şentop, Balkan heyetini kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Balkan ülkelerinden gelen heyeti kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Balkan ülkelerinden gelen heyeti kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada "TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan, Giritliler ve Mübadiller, Ege Balkan Rumeli Dernekleri, Ege Balkan Türkleri Federasyonları ve Rumeli Dernekleri başkanlarından oluşan heyeti kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı