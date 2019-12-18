TBMM Başkanı Şentop Bakü'de ABD Senatosunun Ermeni kararını değerlendirdi Açıklaması

18.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:04

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun Ermeni kararıyla ilgili "Parlamentoların tarihi olaylarla ilgili karar almasını doğru bulmuyoruz. Bu kararlar siyasi kararlardır." dedi.

TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve TÜRKPA'nın Türk dünyasında birliğin güçlendirilmesinde oynadığı rol müzakere edildi. Şentop ayrıca, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

TBMM Başkanı Şentop, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Şentop ve KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Bakü Türk Şehitliğini de ziyaret ederek çelenk sundu.

Şentop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyanın hızlı bir süreçten geçtiğini, TÜRKPA üyelerinin geçmişte kaybettiği zamanı telafi edecek bir hızla çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Türk devletleri arasında ticareti kolaylaştıran bir zemin oluşturulması gerektiğini belirten Şentop, ortak dilin oluşturulmasına yönelik daha yoğun çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Şentop, Özbekistan ve Kazakistan'ın Latin harflerine geçişle ilgili çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye olarak Azerbaycan'daki reformları takdirle izlediklerini dile getiren Şentop, bu reformların Azerbaycan'ın geleceği açısından hayırlı sonuçlar doğuracağını ümit ettiğini kaydetti.

-ABD Senatosunun Ermeni kararı

ABD Senatosunun 1915 olaylarına ilişkin kararı ve Dağlık Karabağ sorununa da değinen Şentop, şöyle konuştu:

"Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk bağlamında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Dünyanın bu konuda seyirci kalmasını ve Ermeniler lehine kararların alınmasını teessüfle karşılıyoruz. Burada çok yakın zamanda yaşanmış büyük bir katliam var. Buna ses çıkarmamaları, unutmuş olmaları üzüntü verici ve kınanacak durumdur. Eğer katliamlar konusunda objektif ve ilkeli tavır sergilenmezse, çifte standartlarla hareket edilirse dünyada barış ve huzurun sağlanması mümkün olmaz. Parlamentoların da tarihi olaylarla ilgili karar almasını doğru bulmuyoruz. Bu kararlar siyasi kararlardır."

Kaynak: AA