TBMM Başkanı Şentop, Bahreyn'in Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Bahreyn'in Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Bahreyn'in Milli Günü'nü kutladı
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bahreyn'in Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bahreyn'in Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Fawzia Zainal'e gönderdiği kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Bahreyn'in Milli Günü'nü Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şahsım adına canıgönülden tebrik ederim.

Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik zemini üzerinde gelişen ilişkilerimizin, müşterek gayretlerimizle yoğunlaştıracağımız parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla daha da zenginleşeceğine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Bahreyn halkına sağlık, huzur ve mutluluk, zatıalinize ve şahsınızda Bahreyn Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine başarı dileklerimi iletirim."

Mustafa Şentop, aynı mesajı Bahreyn Şura Konseyi Başkanı Ali Bin Saleh Al-Saleh'e de göndererek, Şura Konseyi üyelerine başarılar diledi.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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