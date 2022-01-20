TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

ABU TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü.

Şentop, Ghobash ile Federal Ulusal Konseyi binasında bir araya geldi. Görüşmeye, parlamento heyeti de katıldı.

Görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması konusunda temenniler dile getirildi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile BAE'nin, geçmişe dayanan bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Bugün yeni ve dinamik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ekonomik ve ticari olarak da ciddi ilişkilerimiz mevcut." dedi.

Şentop, iki ülke arasında her alandaki ilişkilerin ileri düzeye taşınması gerektiğini vurguladı.

BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ise Türkiye ile mevcut ilişkilerin çok daha ileri düzeye taşınmasını umduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyeti, görüşme sonrasında Genel Kurul Salonunu gezdi, Ghobash'ın onurlarına verdiği yemeğe katıldı.

Öte yandan görüşme öncesinde Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Wahat Al Karama Şehitliğini ve Şeyh Zayed Camisi'ni ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.