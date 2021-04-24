TBMM Başkanı Şentop, babası vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi
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TBMM Başkanı Şentop, babası vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Şentop, babası vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, babası vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, babası vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Tatar olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop ayrıca Tatar'ı telefonla da arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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