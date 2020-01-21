TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir"
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TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir"

Sergilenen fotoğraflardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı.

21.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:51
TBMM Başkanı Şentop:

Sergilenen fotoğraflardan görüntüler

TBMM Başkanı 'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir"
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