TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir"
Sergilenen fotoğraflardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı.
21.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:51
Sergilenen fotoğraflardan görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı. (1)
Kaynak: AA