TBMM BAŞKANI ŞENTOP AZERBAYCAN VE PAKİSTAN MECLİS BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki parlamento üyeleriyle görüştü. Şentop daha sonra Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.

Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önlemesini istedi Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet