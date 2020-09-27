TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile telefonda görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile telefonda görüştü

27.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:04
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.

Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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