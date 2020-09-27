TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde,...
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde,...

27.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:50
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde,...

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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