TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde,...

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.