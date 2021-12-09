TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve parlamento üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde, dönem başkanlığını Türkiye'nin devraldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı'nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve parlamento üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim ifade ettiği gibi İslam ülkelerinin sadece salgınla değil terör ve benzeri birçok sorunla mücadele ettiğini belirterek, "Karabağ bölgesi kalıcı barış temini de büyük bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır. Bu gelişmelerin korunması çok önemlidir. Türkiye-Azerbaycan dayanışması bugün de olduğu gibi aynı kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

TBMM üyeleri olarak parlamenter diplomasinin önemine inandıklarını vurgulayan Şentop, heyeti İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sabiha Gafarova da, dost ve kardeş ülke olarak İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması tüm Azerbaycan için çok mühim bir hadiseydi. Bu konuda Türkiye'nin verdiği destek için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ikili görüşmelere devam ediyor.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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