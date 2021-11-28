TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

İspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 143. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu için geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'te Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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