TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştüİspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 143.
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
İspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 143. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu için geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'te Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet