TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştüİspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 143.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

İspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 143. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu için geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'te Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi

Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi

 Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı ile gülümseten mücadelesi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı ile gülümseten mücadelesi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title