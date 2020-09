TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde temel prensiplerinin, "iki devlet tek millet" olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.

TBMM Başkanı Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile makamında bir araya geldi.

Gafarova'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Türkiye ve Azerbaycan'da yeni göreve gelen yöneticilerin ilk uluslararası ziyaretlerini karşılıklı olarak bir birlerine yaptıklarını anımsattı.

Şentop, "Bizim Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde temel prensibimiz 'iki devlet tek millet' yaklaşımıdır. Her konuda, sevinçte ve kederde ortağız. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Bunu birçok konuda ortaya koyduk. Yakın zamanda Ermenistan'ın sadece Azerbaycan'a karşı değil, bütün bölge barışına Karabağ'da tehdit oluşturan faliyetleri ve katliamları sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız gerekli tepkiyi gösterdi. Karabağ sorununda biz her zaman, her platformda Azerbaycan'a destek oluyoruz. Bunu açık bir şekilde dile getiriyoruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de gerçekleşen gelişmelere değinen Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Yunanistan'ın yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabulünde Türkiye'yi destekleyen açıklamalarını hatırlattı. Şentop, Aliyev'in açıklamalarının sadece Türkiye'deki yöneticilerin değil, bütün Türk halkının yüreğine su serptiğini vurgulayarak, şükranlarını dile getirdi.

Şentop, "Türkiye ve Azerbaycan dostluğu ebediyete kadar bu şekilde, dikkatle devam edecektir." dedi.

"Türkiye'de kendimizi rahat hissediyoruz"

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da ev sahipliğinden dolayı Şentop'a teşekkür ederek, iki ülkede yeni göreve başlayan resmi yetkililerin ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de kendilerini çok rahat hissettiklerini belirten Gafarova, "Türkiye bizim kendi memleketimizdir. Bu da çok normal bir şey. Çünkü bizim, dilimiz, dinimiz, tarihimiz ve medeniyetimiz birdir." diye konuştu.

Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, "tek millet, iki devlet" sözüne işaret eden Gafarova, "Bir millet iki devlet olarak tarihimizde çok iyilikler var. Biz bu iyilikleri bilerek geleceğimizi de öyle kurmalıyız, ki bu iyilikleri koruyabilelim. Azerbaycan ile Türkiye arasında çok iyi ilişkiler var. İki ülke arasında şimdiye kadar 249 anlaşma imzalanmış. Bu anlaşmalar enerji projeleri başta olmak üzere birçok sahayı kapsıyor. Bu projeler sadece iki ülke için değil bütün bölge için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Gafarova, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gençlerin Azerbaycan ve Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı. Gafarova, gençler arasındaki diyalog ve temasın gelişmesinin, her iki ülke halkının birliğini sağlayacağını kaydetti.

Ermenistan saldırılarına değinen Gafarova, bu süreçte Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, her kademeden destek gördüklerini belirtti.

Gafarova, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Yunan Büyükelçisi'ne karşı söylediği sözlerin, bütün Azerbaycan halkının yüreğinden geçen ifadeler olduğunu anlattı.

Açıklamaların ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Şentop, görüşmeden sonra Gafarova ve heyet onuruna yemek verdi.

Kaynak: AA