TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü
11.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı ağırladı. Şentop Gafarova'yı, Meclis başkanlık makamı girişinde karşıladı. Şentop, Gafarova ile makamında görüşme gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA

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