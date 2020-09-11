TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı ağırladı. Şentop Gafarova'yı, Meclis başkanlık makamı girişinde karşıladı. Şentop, Gafarova ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA