TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ile Kosova'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.
ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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