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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ile Kosova'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ile Kosova'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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