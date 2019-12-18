TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

18.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:35
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

TBMM Başkanı , Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere 'ın başkenti 'ye geldi.

Kaynak: AA

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: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
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