TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
18.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:35
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Kaynak: AA