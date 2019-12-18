TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

18.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere geldiği 'ın başkenti 'de, İlham Aliyev ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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