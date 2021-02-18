TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Esedov'u Meclis'te ağırladı (2)

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yukarı Karabağ'ın geleceği için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teklifi olan "çok taraflı bölgesel iş birliği platformu kurulması" önerisini desteklediklerini belirterek, "Bugüne kadar saldırganlığı ve hukuksuzluğu tercih ederek onca tarifsiz acıya sebep...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yukarı Karabağ'ın geleceği için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teklifi olan "çok taraflı bölgesel iş birliği platformu kurulması" önerisini desteklediklerini belirterek, "Bugüne kadar saldırganlığı ve hukuksuzluğu tercih ederek onca tarifsiz acıya sebep olan Ermenistan'ın, bu defa doğruyu yaparak barışın ortağı olmasını bekliyoruz." dedi.

Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve beraberindeki heyeti Meclis'teki makamında ağırladı.

Esedov'un, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Başbakanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun, dünyada eşi bulunmayan bir yakınlık ve samimiyette olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin "Tek millet, iki devlet" diyebilen, hem iyi günde hem kötü günde diğerinin yanında tereddütsüz durabilen iki kardeş ülke olduğunu dile getiren Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde, Azerbaycan'ın 44 gün gibi kısa bir sürede topraklarını işgalden azat etmesinin Türk milleti tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandığını anlattı.

TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin, Ermenistan'ın saldırılarına başlamasından hemen bir gün sonra, 28 Eylül 2020 tarihinde Ermeni saldırganlığını en kuvvetli şekilde kınayan ortak bir bildiri yayımladığını hatırlatan Şentop, "10 Aralık'ta Azadlık Meydanı'nda Mehmetçiğimizin Azerbaycan ordusuyla birlikte geçit yaptığı Zafer Töreni, ilişkilerimizin geldiği seviyeyi gösteren bir gurur nişanesi oldu." dedi.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya ilişkin vizyonunun; bölgesel sahiplenme temelinde istikrar, ortak güvenlik ve iş birliği alanı oluşturulması olduğunu vurgulayan Şentop, "Bu çerçevede, Yukarı Karabağ'ın geleceği için Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teklifi olan 'çok taraflı bölgesel iş birliği platformu kurulması' önerisini destekliyoruz. Bugüne kadar saldırganlığı ve hukuksuzluğu tercih ederek onca tarifsiz acıya sebep olan Ermenistan'ın, bu defa doğruyu yaparak barışın ortağı olmasını bekliyoruz. İyi niyetle ve samimi davrandığı takdirde, Ermenistan'ın atacağı olumlu adımlara aynı anlayışla karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin dostluğunun sadece siyasi konulardan ibaret olmadığının altını çizerek, otuz yıl önce tasavvur edilemeyecek projelerle bölgenin çehresinin değiştirildiğini ve otuz yıllık işgalin bıraktığı hasarın onarılmasında, Azerbaycan'ın yapıcı gücünün yeniden imar sürecinde dünyaya gösterilmesinde Türkiye'nin bir ve beraber olmaya devam edeceğini vurgulayan Şentop, iki ülke arasında, dostluk ve kardeşliğin, parlamentolar arasında mevcut mükemmel seviyedeki ilişkilerde de vücut bulduğunu söyledi.

Şentop, 18-20 Ekim 2020 tarihlerinde parlamento heyetiyle Azerbaycan'ı ziyaretine işaret ederek, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurulu'na hitap ettiğini, bu temasların Meclisler arasında mevcut ilişkileri daha da derinleştireceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Fransa Senatosunun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik aldığı akıllara ziyan karar karşısında Meclis'teki dört siyasi partinin bir araya gelerek 27 Kasım 2020 tarihinde kendisinin de imzacısı olduğu ortak bir bildiri yayımladığını hatırlatan Şentop, bildiride, Fransa Senatosunun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı kararını en sert şekilde kınadıklarının altını çizdi.

Şentop, 54 ABD Senatosu üyesinin Türkiye ve Azerbaycan aleyhine kaleme aldıkları mektuba ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi 87 milletvekilimiz, söz konusu mektuba karşı tepkimizi en kuvvetli şekilde ortaya koyan yazılı bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada, '30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının 1/5'ini işgal ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 ayrı kararıyla kabul ve tescil edilen, başta Hocalı olmak üzere birçok şehirde masum çocuk ve kadınları katleden saldırgan Ermenistan'ı kınamak yerine kendi toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan'ı ve uluslararası hukukun gereği olarak yanında duran Türkiye'yi hedef alan eleştiriler yöneltilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı' en üst perdeden ifade edildi. Konuyla ilgili olarak Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova ile telefonda görüştüm. Meclisinizdeki ABD Dostluk Grubunun da 14 Şubat 2021 tarihinde bir açıklama yayımlayarak bahse konu mektuba tepki göstermesini büyük memnuniyetle karşıladık."

"Meclis'te Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümünde resim sergisi düzenleyeceğiz"

Başbakan Esedov şahsında AKPM Genel Kurulunda, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı için gerçekleştirilen seçimde Türkiye adayı Leyla Kayacık'a destek veren Azerbaycan delegasyonunun tüm üyelerine teşekkür eden Şentop, "Bundan 29 yıl önce, Ermenistan askeri güçleri tarafından, kardeşimiz ve soydaşımız Azerbaycan halkını hedef alan ve insanlık tarihine 'Hocalı Katliamı' olarak geçen vahşet, 21. asrın en büyük acılarından birisi olarak hafızalara kazınmıştır. Önümüzdeki hafta, Meclisimizin çatısı altında, Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümünde, Büyükelçiliğinizin de iş birliğiyle bir resim sergisi düzenleyeceğiz. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde katliamı bir kere daha telin edeceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki ulaştırma koridorlarının da önemine değinen Şentop, Nahçıvan ile Azerbaycan anakarası arasında kurulması planlanan bağlantının çok önemli ve hayırlı bir girişim olduğu ve zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Şentop, Kars'tan Nahçıvan'a inşa edilmesi öngörülen demiryolu hattının da Nahçıvan'ın stratejik önemini artıracağının altını çizdi.

İki ülke arasındaki ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu kaydeden Şentop, "Bu hedefe ulaşmak için gerekli siyasi irade ve potansiyelimiz mevcuttur. 9. Dönem KEK Toplantısı çerçevesinde, ülkelerimiz için bu minvalde önemli bir ilerleme ortamı sağlanmasını temenni ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

"Azerbaycan halkı da bir nefer gibi daima Türkiye'nin yanında olacaktır"

Konuk Başbakan Esedov ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmaktan ve TBMM Başkanı Şentop tarafından kabul edilmekten gurur duyduğunu belirterek, "13 Türk vatandaşının katledilmesi bizi de sarstı. Sayın Meclis Başkanı size ve bütün milletvekillerine, Türk halkına başsağlığı diliyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Hem 13 şehidi hem diğer terör örgütü tarafından hayatlarını kaybetmiş şehitleri ve bizim şehitlerimize Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkının yaşadığı en çetin günlerde Ermenistan'ın saldırdığı ve 44 günlük savaşta ilk dakikadan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Meclis Başkanı Şentop ve Türkiye'nin diğer devlet adamları, milletvekillerinin, bütün Türk halkının ilk dakikadan itibaren yanlarında olduğunu kaydeden Esedov, "Bu bizim gücümüze güç verdi, biz bundan güçlendik. Bütün dünya bildi ki Azerbaycan yalnız değil ve sonuna kadar bizim yanımızda oldu. Azerbaycan halkı, bu desteği hiç aklından çıkarmayacak. Büyük Türkiye ve Türk halkı bilmelidir ki 10 milyonluk Azerbaycan halkı da bir nefer gibi daima Türkiye'nin yanında olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı