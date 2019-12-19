TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

19.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:29

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.



TÜRKPA 9'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TÜRKPA hakkında değerlendirmeler yapıldı ve iki ülke arasındaki ilişkiler görüşüldü.



TBMM Başkanı Şentop, görüşmenin ardından Azerbaycan'dan ayrıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA