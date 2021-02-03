TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Berberoğlu kararı) Meclise kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması...
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TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Berberoğlu kararı) Meclise kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması...

03.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:44
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Berberoğlu kararı) Meclise kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir."

TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Berberoğlu kararı) Meclise kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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