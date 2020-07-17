TBMM Başkanı Şentop: "Ayasofya Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli" TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından memleketi Tekirdağ'a gelen ve burada bir dizi ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından memleketi Tekirdağ'a gelen ve burada bir dizi ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya Camii'nin Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli olduğunu söyledi.

Çorlu TSO ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, oda yöneticileri ve protokol üyelerince karşılanan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, yerli otomobil üretimi yapılacak olan fabrikanın temel atma töreni ve yerli otomobil konusundaki soruya, "Bu konuyla ilgili olarak daha önce bir tanıtım yapılmıştı Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için bir faaliyet başlatıldı ve açıklanan takvim dahilinde sürüyor, salgın sürecine rağmen bütün dünyada bu tür çalışmalar faaliyetler, açılışlar temel atma törenleri ertelenirken yarın inşallah çok büyük bir projenin ilk adımı atılmış olacak ve planlandığı gibi de devam edecek" yanıtını veren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak olan Cuma namazıyla yeniden cami olarak ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili soruya da yanıt verdi.

"Bu tarihi bir karardı" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Danıştay'ın kararı ve arkasından Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın açılışı ile ilgili imzalamış olduğu kararname tarihi bir karardı. Ayasofya aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü ama o tarihten bu yana Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halde bir türlü ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu bir ukdeydi bütün milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah fiilen de önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk Cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bu Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Daha sonra oda yöneticileri ile düzenlenen bir toplantıya katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ziyaret anısına fotoğraf çektirilmesinin ardından Çorlu'dan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA