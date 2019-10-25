Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştüFransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü
Fransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.
Şentop, Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye'ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir dedi.