Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştüFransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.

25.10.2019 13:57

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü

Fransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.

Şentop, Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye'ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir dedi.

Kaynak: DHA
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