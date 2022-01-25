TBMM Başkanı Şentop, Avustralya Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Avustralya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Avustralya Milli Günü'nü kutladı
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avustralya Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avustralya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Avustralya Senatosu Başkanı Slade Brockman ve Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Andrew Wallace'a ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Avustralya'nın Milli Günü'nü kutlayan Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin yakın gelecekte parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla da kuvvetlendirilmesini diliyor, şubat ayında ev sahipliğinizde çevrim içi ortamda gerçekleştireceğimiz 7. MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı'nın başarıyla geçmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, Avustralya halkına sıhhat, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Temsilciler Meclisi, Mustafa Şentop, Avustralya, Milli, Politika, Haber

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