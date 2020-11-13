TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Bulgaristan'a yolcu ettiTBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Tekirdağ'dan Bulgaristan'a yolcu etti.

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Tekirdağ'dan Bulgaristan'a yolcu etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Medlog İstasyonundan uğurladığı ihracat treninin ardından, "İhracat treni böylesine önemli bir günde Tekirdağ'ın kurtuluşu olan 13 Kasım'da şehrimizden Bulgaristan'a transit olarak yola çıktı. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük bir fayda sağlayacak olan ihracat trenimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İhracat treni ile sınır kapılarında yaşanan sıkışıklık ve gümrüklerde yaşanan aksaklıklar sona erdirilecek olup, ihracat treni transit olarak geçiş yaptığından döviz kaybına da son vermesi öngörülüyor.

27 dorse ile başlayan ihracat treninin 300 dorseye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı