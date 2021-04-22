TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "125 kilo finalinde Rus rakibi Sergei Kozyrev'i yenerek 8. defa Avrupa Şampiyonluğu elde ederek ülkemize altın madalya kazandıran dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun şampiyon. Allah sırtını yere getirmesin." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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