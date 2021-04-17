TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak'ı tebrik etti
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TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Portekiz'de düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Portekiz'de düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak'ı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Şampiyon. Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Vedat Albayrak'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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