TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere toplantı salonuna geldi.

24.10.2019 13:10
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere toplantı salonuna geldi.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parlamento heyeti, konferansa katılmak üzere toplantının düzenlendiği salona geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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