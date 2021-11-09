CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AGİT PA Başkanı Margareta Cederfelt ile görüştü

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Margareta Cederfelt ve beraberindeki heyetle görüştü.

Mecliste gerçekleşen görüşmeye, Engin Özkoç ile AGİT PA üyeleri CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.