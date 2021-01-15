TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)
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TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)

15.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:55
TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)

GÖRME ENGELLİ BUSEM BELİNAY'A 'BEYAZ BASTON' HEDİYE ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan programı kapsamında Şapçı Ağadayı Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe katıldı.

GÖRME ENGELLİ BUSEM BELİNAY'A 'BEYAZ BASTON' HEDİYE ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan programı kapsamında Şapçı Ağadayı Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe katıldı. Şentop, burada Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası yöneticileri ile bölge ekonomisi ile ticari faaliyetler hakkında görüşmelerde bulundu. Oda ve borsa yöneticileri, Şentop'a plaket ve İpsala pirinci takdim etti. Mustafa Şentop ayrıca 7- 14 Ocak Görme Engelliler Haftası nedeniyle Keşan'da yaşayan Busem Belinay Yaman'a (10) beyaz baston hediye ederek, küçük kızla bir süre sohbet etti. Şentop, buradaki programının ardından kara yoluyla Tekirdağ'a gitti.


TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)
TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)
TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)
TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)
TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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