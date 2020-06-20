TBMM Başkanı Şentop: "Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop: "Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır.

TBMM Başkanı Şentop:
20.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:33

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır. Sağlık sistemimiz içinde bulunduğumuz süreçte kendisini test etti. Korona virüs salgını sürecinde hiçbir vatandaşımız mağduriyet yaşamadı. Üstelik sadece kendimize yetmedik, bütün dünyaya ulaşmaya çalıştık" dedi.

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, "Burada TBMM Başkanı sıfatıyla değil sadece. Yaklaşık 18 buçuk yıl görev yapmış Marmara üniversitesi mensubu bir kardeşiniz olarak bulunuyorum. Ayrı bir heyecanı var burada olmanın. Marmara Üniversitesi akademik çalışanları, idari personelleri ve öğrencileriyle beraber 90 bini aşkın nüfusu olan bir üniversite. Bu nüfusun Maltepe'ye taşınması şehir merkezindeki nüfusu nispi olarak hafifletecektir. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesine taşınması Maltepe ilçemizin cazibesini de artıracaktır. Ben de 10 yıl öncesine kadar Marmara Üniversitesi akademik mensuplarındandım. Bugün gördüğünüz alandaki çalışmalar hepimizi mutlu etmektedir. Temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Kasım tarihinde attığı külliyemizin en kısa zamanda tamamlanacağına inanıyorum. Bu konuda rektörümüzün de hepimizden daha gayretli olduğuna inanıyorum" dedi.

Şentop, "Bugün bir başka gurur vesilemiz de Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesinin açılışı yapılmış olacak. Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır. Sağlık sistemimiz içinde bulunduğumuz süreçte kendisini test etti. Korona virüs salgını sürecinde hiçbir vatandaşımız mağduriyet yaşamadı. Üstelik sadece kendimize yetmedik, bütün dünyaya ulaşmaya çalıştık. Özellikle sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri ve Sahra hastaneleri açılışlarıyla bütün dünyaya farkı göstermiş olduk. Gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık. Devletler ve milletler arası ilişkilerimize çıkar odaklı bakmıyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Bu hususta Cumhurbaşkanımızın önderliği ve rehberliği bize güç ve güven veriyor" diye konuştu.

"Biz aziz milletimize iyi niyet ve samimiyetle hizmet etmeye gayret ediyoruz" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Burada bir noktada da üzüntümü ifade edeceğim. Korona virüs salgını sebebiyle böyle güzel bir eseri mütevazi şartlarda açmak zorunda kaldık. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi açılışını maske, mesafe ve hijyen kaygısı olmadan 10 binlerin katılımıyla coşkulu ve heyecanlı bir şekilde gerçekleştirmeyi diliyorum. İstanbul'a Maltepe'ye büyük değer kazandıran hastanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor Haber
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: "Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışılmazdır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:39:17. #1.15#
title