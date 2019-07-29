TBMM Başkanı Şentop, "Arşiv Ofisi" açılışında - ULANBATOR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisinin açılış törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisinin açılış törenine katıldı
Kaynak: AA
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