TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı

05.02.2021 18:36 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:42

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Arnavutluk ziyareti TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Arnavutluk ziyareti

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sayın başkanımızın sorulara verdiği cevaplardan bazı önemli bölümler şöyle:

-" (Türkiye'de Yeni Anayasa) Ben bu konuda ümitli olduğumu söylemek isterim. Ama daha baştan samimiyet sorgulayan, niyet okumaya kalkışan, bazı kenar tartışmalarla bu Yeni Anayasa fikrine karşı çıkan yaklaşım yapıcı bir yaklaşım değil. Yapıcı bir yaklaşım olursa Yeni Anayasa konusunda adım atılabilir, mesafe alınabilir."

-"(FETÖ uyarısı) Faaliyet gösterdikleri her ülkede bunların bir güvenlik riski oluşturduğunu, bu örgütün o ülke açısından bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade etmek isterim. Biz bütün dost ve kardeş ülkeleri bu konuda uyarıyoruz"

"(Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşmazlık) Türkiye'nin hiçbir ülkenin hak ve menfaatlerinde, toprağında, denizinde gözü yok, ama Türkiye uluslararası hukuka göre haklı olduğu hususlarda kendi toprağını, kendi denizini, kendi sınırlarını her zaman sonuna kadar savunabilecek bir kararlılık içerisindedir"

-"Arnavutluk ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel bağlar var. İlave olarak Türkiye'de Arnavut kökenli vatandaşlarımızın sayısı, Balkanlar'da yaşayan Arnavutların toplam nüfusuna yakın bir nüfusa sahip. Dolayısıyla iki ülke arasında çok güçlü bir bağ ve köprü oluşturuyorlar"

-"Ekonomik ve ticari anlamda da Türkiye-Arnavutluk ilişkileri iyi temeller üzerinde yükselmektedir. Yarım milyar dolar civarındaki ticaret hacmimiz salgın şartlarına rağmen 2020 yılında da ciddi bir gerileme göstermemiştir"

TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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