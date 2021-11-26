TBMM Başkanı Şentop, APA Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti (2)
AİLE INA KATILDITBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) kurumunun 143'üncü Genel Kurul toplantısının açılışına ve resepsiyona katıldı.
AİLE INA KATILDI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) kurumunun 143'üncü Genel Kurul toplantısının açılışına ve resepsiyona katıldı. Şentop, davetlilerle birlikte açılış öncesi aile fotoğrafı çektirdi.