Tbmm Başkanı Şentop, APA Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul öncesinde Asya Parlamenter Asamblesi Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Şentop, "Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kuracağımız ortaklıklarla, bölgesel ve çok taraflı Asya platformlarındaki aktif yaklaşımımızın, girişimci ve insani dış politika hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Haber : MADRİD,

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet