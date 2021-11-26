TBMM Başkanı Şentop, APA Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti
TBMM Başkanı Şentop, APA Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ettiTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.
Tbmm Başkanı Şentop, APA Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul öncesinde Asya Parlamenter Asamblesi Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Şentop, "Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kuracağımız ortaklıklarla, bölgesel ve çok taraflı Asya platformlarındaki aktif yaklaşımımızın, girişimci ve insani dış politika hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Haber : MADRİD,
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri