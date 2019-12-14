TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi
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TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.

14.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:37
TBMM Başkanı Şentop,

TBMM Başkanı , Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen " Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi
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