TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.
14.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:37
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.
Kaynak: AA