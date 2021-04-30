TBMM Başkanı Şentop, anneleri vefat eden Meclis bürokratları Çoban ile Özdemir'e başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ile Meclis Başkan Başmüşaviri Büyükelçi Hüseyin Özdemir'e, annelerinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ile Meclis Başkan Başmüşaviri Büyükelçi Hüseyin Özdemir'e, annelerinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından ayrı ayrı başsağlığı mesajı paylaştı.

Naim Çoban için paylaştığı mesajda Şentop, "TBMM Genel Sekreter Yardımcısı değerli arkadaşımız Naim Çoban'ın kıymetli annesinin vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Hüseyin Özdemir'in annesinin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı