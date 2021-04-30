TBMM Başkanı Şentop, anneleri vefat eden Meclis bürokratları Çoban ile Özdemir'e başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, anneleri vefat eden Meclis bürokratları Çoban ile Özdemir'e başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Şentop, anneleri vefat eden Meclis bürokratları Çoban ile Özdemir'e başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ile Meclis Başkan Başmüşaviri Büyükelçi Hüseyin Özdemir'e, annelerinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ile Meclis Başkan Başmüşaviri Büyükelçi Hüseyin Özdemir'e, annelerinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından ayrı ayrı başsağlığı mesajı paylaştı.

Naim Çoban için paylaştığı mesajda Şentop, "TBMM Genel Sekreter Yardımcısı değerli arkadaşımız Naim Çoban'ın kıymetli annesinin vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Hüseyin Özdemir'in annesinin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade Serenay Sarıkaya
Spor Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, anneleri vefat eden Meclis bürokratları Çoban ile Özdemir'e başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 22:46:07. #1.16#

title