TBMM Başkanı Şentop Anneler Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop Anneler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop Anneler Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hayatın bütün güzelliklerine layık olan sevgili annemin ve baş tacı bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hayatın bütün güzelliklerine layık olan sevgili annemin ve baş tacı bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşılıksız ve sonsuz fedakarlığın, saf sevginin mihrabı; hayır duasıyla manevi kalkanımız, can evimizin direği; her çocuğun ilk sözünün, ilk bakışının, ilk gülüşünün, ilk gözyaşının muhatabı sevgili annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü vesilesiyle evladını vatan uğruna şehit vermiş kalbi yaralı şehit annelerine hürmetlerini sunduğunu belirten Şentop şunları kaydetti:

"Hayatın bütün güzelliklerine layık olan sevgili annemin ve baş tacı bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Cenabı Hak, ahirete irtihal etmiş hayatımızın ışığı, gönlümüzün sızısı olmaya devam eden annelerimizin kabrini nur eylesin. Kadim medeniyetimizin bin yıl önceki şaheseri Dede Korkut'un duasındaki sıcak ve şefkatli ifadesiyle 'Ak pürçekli' analarımızın yeri behişt (cennet) olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop Anneler Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:34:30. #1.15#

title